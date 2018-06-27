هذه رسالة شيرين لمحمد صلاح بعد الخروج من المونديال

وسط موجة الغضب الكبيرة التي أصابت #المصريين بعد الخروج من دور المجموعات لكأس العالم المقام في روسيا دون تحقيق أي نقطة.

خرجت الفنانة #شيرين عبد الوهاب لتوجه رسالة إلى اللاعب المصري #محمد_صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعدما نشرت صورته عبر حسابها على #إنستغرام.

وعلقت شيرين على الصورة قائلة "أنا عمري ما هفقد احترامي ليك ولا ثقتي فيك بالرغم من كل حاجه حصلت.. انت فعلا شرف للبلد وعمرنا ما هننسى النجاحات اللي قدمتها قبل كده.. ومش معنى اللي حصل ده اننا ممكن ننسى انك طول عمرك واجهة مشرفة لبلدك".

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وتفاعل #الجمهور مع كلمات شيرين، ووجه الدعم للاعب المصري الذي حقق العديد من الإنجازات خلال الأشهر الماضية مع فريقه الإنجليزي.

وتأتي رسالة المطربة المصرية على الرغم من كونها لا تتفاعل مع كرة القدم، إلا أنها حريصة دائما على دعم محمد صلاح وتوجيه التهنئة له مع كل إنجاز يحققه.