فنان مصري يتهم نقيب الممثلين بمحاربته.. والأخير يرد

وجه الفنان المصري، أحمد إبراهيم، اتهاماً إلى نقيب الممثلين، أشرف زكي، بمحاربته ومنعه من العمل في كافة الأعمال الدرامية التي يتم ترشيحه لها.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أطلق إبراهيم، الذي شارك في بطولة مسلسل "سلسال الدم" بأجزائه المختلفة، رسالة شديدة اللهجة إلى نقيب الممثلين، مؤكداً أنه لا يعرف كيفية التصرف مع زكي، خاصة أنه تم ترشيحه لأكثر من 10 أعمال، لكنه يفاجأ في النهاية باستبعاده، والمبرر هو رغبة نقيب الممثلين.

وأوضح الفنان المصري أنه علم بترشيحه للعديد من الأعمال، إلا أن اسمه دائماً ما يحذف بعدما وضعه زكي في قائمة المغضوب عليهم، مشيراً إلى كونه تحمّل هذا العام ابتعاده عن العمل أملاً في تحسن الأوضاع، ورفض من قبل أن يرد على إساءة النقيب له احتراماً لفارق العمر بينهما.

وأوضح إبراهيم أن لديه التزامات نحو عائلته ولن يتحمل ابتعاده عن التمثيل، كما أنه لن يقوم بمجاملة زكي من أجل العمل، مطالباً زملاءه بالوصول إلى شيوخ المهنة أمثال عادل إمام ويسرا وإبلاغهم أن هناك شابا يفقد مستقبله بسبب نقيب الممثلين.

"العربية.نت" أجرت اتصالاً بأشرف زكي من أجل الرد على الاتهام، غير أنه رفض التعليق على مثل هذه الأمور التي وصفها بـ"التافهة".

وحول ما إذا كانت النقابة ستتخذ إجراء ضد الفنان أحمد إبراهيم بسبب ما ذكره تجاه نقيب الممثلين، أكد زكي أنه لا يملك تعليقا على ذلك في الوقت الحالي.