كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا بالسعودية.. وهذا هو الموعد

يشارك قيصر الأغنية العربية، كاظم الساهر، يوم 13 يوليو/ تموز القادم في حفلة غنائية ضمن فعاليات سوق عكاظ، الذي تم تدشين انطلاقته مساء الأربعاء في الطائف.

ولقيت إطلالة القيصر الأولى على المسرح السعودي اهتماماً وحفاوة كبيرة من الجمهور السعودي ومتذوقي الفن، وتأتي هذه الحفلة بدعم الهيئة العام للثقافة ومجموعة "MBC" التي واكبت المحفل ذا الطابع التراثي العريق بمجموعة من النجوم على رأسهم فنان العرب محمد عبده الذي يطل على الجمهور في حفلة يشارك بها الفنان عبدالله الرويشد يوم 12 يوليو، وفي الحفلة الثانية تجمع النجمين ماجد المهندس وكاظم الساهر، الذي تضاربت أنباء في الأيام الماضية حول مشاركته حتى تم الإعلان عنها رسمياً بعد حفل الافتتاح.

وقالت الهيئة العامة للثقافة عبر حسابها الرسمي: "لمتذوقي الفن الأصيل، تقدم الهيئة العامة للثقافة ومجموعة MBC ضمن فعاليات ‎#سوق_عكاظ حفلين غنائيين الأول يوم الخميس 28 شوال ويحييه الفنان عبدالله الرويشد والفنان محمد عبده، والثاني يوم الجمعة 29 شوال يحييه الفنان كاظم الساهر والفنان ماجد المهندس".