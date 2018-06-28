ما قصة العقد الماسي الضخم الذي ارتدته آنا هاثاواي

تدور أحداث فيلم Ocean’s8 الذي بدأ عرضه مؤخراً في صالات السينما عالمياً حول عقد ماسيّ فريد يحمل توقيع دارCartier ويُقدّر ثمنه بحوالي 150 مليون دولار. ولكن أي أسرار يحملها هذا العقد؟ إليكم فيما يلي قصّته الكاملة:

هذا العقد الماسي الضخم ارتدته النجمة آن هاثاواي التي تلعب في الفيلم دور الممثلة دافني كلوغر واحدة من بطلات الفيلم. وهو أكثر من قطعة مجوهرات عاديّة إذ لديه قصة فريدة وغريبة في الوقت نفسه.



-تصميم تسعينيّ

يعود تصميم القلادة الأصليّة لهذا العقد إلى العام 1931، حيث تمّ تصميمها على يد صانع المجوهرات جاك كارتييه للأمير الهندي رانجي سينغ، الذي عاش بين عامي 1872 و1933، وانتقل من مسقط رأسه في الهند إلى بريطانيا ليتابع دروسه. وقد برع هذا الأمير في رياضة الكريكيت مما فتح أمامه الباب ليشارك في الفريق الرسمي البريطاني لهذه اللعبة ويصبح كابتن هذا الفريق.

في العام 1907 أصبح رانجي مهراجا نواناغار وأجرى تحوّلاً كاملاً في حياته المهنيّة عندما دخل المعترك السياسي وأصبح ممثلاً للهند في عصبة الأمم.

-أَحبّ كل ما يلمع

عُرف هذا الأمير الهندي باهتمامه بالحياة الاجتماعيّة اللندنيّة وبشغفه بالماس. وقد طلب من صانع المجوهرات جاك كارتييه في العام 1931 أن يصمم له عقداً مميزاً. حمل هذا العقد اسم "جان توسان" كتحيّة إلى المديرة الإبداعيّة بدار كارتييه في فترة الثلاثينيّات التي كان دورها حاسماً في ترسيخ هويّة الدار وأسلوبها.

وُصف هذا العقد بأنه أروع سلسلة من الماس الملوّن في العالم. وقد تزيّن بحجر ثمين كبير حمل اسم "ملكة هولندا" وهو عبارة عن ماسة زرقاء وبيضاء تزن حوالي 135 قيراطاً يعود مصدرها إلى البلاط الروسي.

في ستينيّات القرن الماضي، تمكّنت دار Cartier من ضمّ هذه الماسة إلى مجموعتها وعادت لتبيعها في العام 1978إلى متموّل بريطاني باعها بدوره بسعر 7ملايين دولار. أما اليوم فيتواجد هذا الحجر الثمين في مجموعة صانع المجوهرات اللبناني-الفرنسي روبير معوّض.

-نسخة تشبه الأصل

في إطار التعاون الحصري الذي حصل بين Cartier وفريق عمل فيلم Ocean’s8، قررت الدار أن تعيد تنفيذ قلادة المهراجا لتكون القطعة الأساسيّة التي تدور حولها أحداث الفيلم.

وقد عادت إلى أرشيفها الذي يتضمّن رسماً لتصميم القلادة بالإضافة إلى صوراً فوتوغرافية لها ولمالكها. وتمّ استخدام الرسم كمرجع لابتكار قلادة "جان توسان" جديدة ارتدتها النجمة آن هاثاواي في الفيلم.

وقد صُممت هذه القلادة لتكون متينة بما يكفي لتحمّل الاستخدامات المتكررة للتصوير، وأوليت اهتماماً فائقاً عند ترصيعها وتلميعها حتى لا تُظهر اللقطات القريبة أي شائبة فيها، كما رافقها إلى موقع التصوير في مدينة نيويورك فريق أمنيّ سهر على سلامتها وعلى سلامة جميع مجوهرات وساعات Cartier التي ظهرت في الفيلم.