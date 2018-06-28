وفاة والد مايكل جاكسون بعد صراع مع السرطان

توفي جو جاكسون، والد ملك البوب مايكل جاكسون، الأربعاء، عن 89 عاما، بحسب ما أفاد عدة أفراد من أسرته.

وغرّد حفيده راندي جاكسون "فليرقد بسلام الملك الذي جعل كل شيء ممكنا! أحبك يا جدي"، مرفقا تغريدته بصورة لجو جاكسون.

وأكد تاج جاكسون، وهو أيضا من أحفاد جو الذي كان يعدّ عميد إحدى أشهر العائلات في الولايات المتحدة، أن جدّه "كان يحظى باحترام العائلة برمتها"، منتقدا الصورة التي رسمتها وسائل الإعلام عن الرجل الثمانيني.

وكان موقع "تي ام زي" وقناة "إنترتاينمت تونيات" المتخصصان في أخبار المشاهير أول من أعلن نبأ وفاة مؤسس فرقة "ذي جاكسون 5" صباح الأربعاء إثر صراع مع السرطان.

وأكدت ابنته لا تويا خبر الوفاة في فترة بعد الظهر، مشيدة بذكرى والدها على "تويتر" ومعربة عن "جزيل امتنانها" له.

وكان جو جاكسون قد نشر رسالة على تويتر" الأحد تدفع إلى الظن أن نهايته باتت قريبة. وجاء في تغريدته "شهدت على الشمس تغيب أكثر مما سيتسنى لي فعله الآن"، مرفقا الرسالة بصورة له وهو يتأمل مغيب الشمس.

I have seen more sunsets than I have left to see. The sun rises when the time comes and whether you like it or not the sun sets when the time comes. pic.twitter.com/PGcmbulzyC — Joseph Jackson (@Joe5Jackson) June 24, 2018

قدّر جو جاكسون الذي لديه 11 ولدا الموهبة الموسيقية لأطفاله في سن مبكرة وأسس فرقة "ذي جاكسون 5" عندما كان ابنه مايكل في الحادية عشرة من العمر. وهي اشتهرت بأغنيات عدة من قبيل "آي وانت يو باك" الصادرة سنة 1969.