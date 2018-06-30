توقيف ممثلة أميركية شهيرة.. والسبب ترمب

ألقت الشرطة الأميركية القبض على الممثلة الأميركية الشهيرة #سوزان_ساراندون ، في مبنى الكابيتول بواشنطن خلال مظاهرة احتجاج ضد سياسة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، المعتمدة بشأن الهجرة، ومسألة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين، وفصلهم عن أبنائهم. ‏

ومن وسط التظاهرة التي ضمت آلاف النساء، غردت ساراندون، البالغة من العمر 71 عاماً، عبر حسابها على تويتر، كاتبة: "لقد اعتقلت. ابقوا أقوياء. واصلوا الكفاح".

يذكر أن الشرطة الأميركية أوقفت أكثر من 500 امرأة، بينهن عضو في #الكونغرس الأميركي في مبنى #الكابيتول، الجمعة، خلال مشاركتهن في تظاهرة احتجاج على سياسة ترمب المتعلقة بالهجرة، والتي أدت إلى فصل الآلاف من أفراد الأسر على الحدود مع المكسيك.

وقالت شرطة الكابيتول إنه تم توجيه تهمة التظاهر بدون ترخيص إلى 575 شخصا كانوا يشاركون في اعتصام في باحة أمام أحد مباني مجلس الشيوخ، وتم إخطارهم بذلك في مكان التظاهر قبل إطلاق سراحهم.

والعديد من الذين تم توقيفهم كانوا يغنون ويطلقون هتافات، ويلتفّون ببطانيات فضية كتلك التي أعطيت لأطفال مهاجرين في مراكز احتجاز.