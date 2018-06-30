تعرف على النجوم المكرمين في حفل "BIAF" بيروت

احتفلت بيروت بحفل "بياف" الذي أقيم في "ساحة النجمة" بوسط المدينة، والتي تحولت إلى "ساحة النجوم" الذين حضروا من عدة بلدان كمصر والأردن والولايات المتحدة وأستراليا وفلسطين، برعاية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وبحضور ميشال ضاهر رئيس المهرجان في دورته التاسعة، والتي حملت اسم الممثل عمر الشريف.

أول المكرمين كان الممثل التركي خالد أرغش (السطان سليمان في حريم السلطان)، الذي أبدى سعادته لوجوده في لبنان للمرة الأولى لاستلام هذه الجائزة.

كرمت أيضاً زوجته بيرغوزار كوريل (المعروفة بشهرزاد في وادي الذئاب)، وكانت سعيدة لأنها "تصل بتمثيلها إلى كل الناس في كل البلدان ولو اختلفت لغاتهم، لأن اللغة المشتركة بين الجميع هي المحبة"، كما قالت.

كما تم تكريم الكاتبة الفلسطينية رولا جبريل، والتي تعمل في التلفزيون الإيطالي وكتبت روايات ترجمت إلى عدة لغات، فشكرت لبنان الذي تحبه لأنه بلد جبران خليل جبران وأهدت الجائزة إلى كل شخص يتوق إلى الحرية وقالت "نحن صوتكم".

الفنان وائل كفورى تم تكريمه بـ"نجمة بياف" وقدمه زميله الفنان ملحم زين، لأنه يعتبره صديق العمر، ورأى أنه أغنى الفن العربي بأغنياته.

أما المكرم وائل كفوري فقال إنه في قمة السعادة، لأنه يكرم من قبل أكثر شخصين يحبهما وهما جيسيكا عازار وملحم زين.

الفنانة المصرية أنغام كُرّمت أيضاً معتبرةً أنها محظوظة وأن هذه ليلة "استثنائية" في عمرها.

الإعلامية المصرية لميس الحديدي كُرّمت أيضاً في بيروت، ورأت أن لبنان وطن للمصريين أيضاً ورمز للحرية.

كما كانت للإعلامية اللبنانية ماغي فرح حصتها في التكريم، وقالت إنها الآن تتذكر مسيرتها التي كانت مليئة بالأفراح والآلام لتصل إلى الحقيقة، وهي سعيدة لأنها قدمت عملها بعنفوان وشرف.

الممثل ومقدم البرامج هشام حداد كُرّم أيضاً في الحفل، فأهدى تكريمه لزوجته وابنيه مارك وكارل ولكل شاب لبناني بنى نفسه بنفسه وكافح ليصل ويحقق أحلامه كما فعل هو.

المغنية الرومانية ألكسندرا ستان التي كان من آخر إصداراتها ألبوم "مامي"، قالت بعد تكريمها إنها فخورة لأنها موجودة في بيروت التي تحترم شعبها وعاداتها.

وكان للممثلة كارين رزق الله حصة في التكريم فأبدت شكرها لمن كرموها وقالت إنها سعيدة لأن الحفل يجري في قلب بيروت الفن والثقافة والحرية.

الممثل بديع أبو شقرا كان من المكرمين أيضاً فقال: "بيروت محلاها ومحلى جمالها بيروت الحرية والجمال والفن، ونحن سنبني وطناً كما نحلم".

كما تم تكريم الممثلة الأميركية الكولومبية زولاي هوناو.

الملحن منير بوعساف كُرّم هو الآخر، وكان تعاون مراراً مع عدد من الفنانين كوائل كفوري ونجوى كرم.