هكذا استقبل عادل إمام رجاء محمد رمضان في مشهد

رد صادم تعرض له الفنان #محمد_رمضان، حينما طلب الوقوف أمام الزعيم #عادل_إمام ومشاركته التمثيل، ولو لمشهد واحد فقط في مسلسله الأخير "عوالم خفية".

ذلك الأمر الذي كشف عنه رمضان في لقاء تلفزيوني مساء الجمعة، مؤكداً أنه سعى من أجل التمثيل أمام الزعيم، حيث أجرى اتصالاً بصديقه محمد إمام نجل الزعيم قبل انطلاق شهر رمضان الماضي بثلاثة أشهر.

وأخبره قائلا: "يا محمد أنا طالب طلب من أخويا.. أنا نفسي أطلع ضيف شرف ولو مشهد واحد مع أستاذ عادل"، إلا أن النتيجة كانت رفض الزعيم أن يشارك رمضان في المسلسل.

وتذكر رمضان في المقابل موقف الفنان الراحل عمر الشريف معه قبل 10 سنوات، حينما أثنى كثيرا على موهبته، كما رشحه للعمل في فيلم "حسن ومرقص" الذي تقاسم بطولته عادل إمام وعمر الشريف، إلا أن الزعيم رفض تواجده، حسبما أخبرته المخرجة الراحلة إيناس بكر التي كانت تتولى مهمة إدارة أعمال عمر الشريف.

وأوضح رمضان أنه إن لم يحلم بالوقوف أمام إمام سيكون ممثلا مجنونا، ولكنه تم رفضه وهذه ليست نهاية العالم، مؤكداً أن الأمر لم يجعله يشعر بالإهانة، وإنما بالتميز خاصة أنه يحقق نجاحات كبيرة رغم أنه لم يمثل بصحبة إمام، ولكنه مازال ينتظر الوقوف أمام الزعيم.