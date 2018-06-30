وفاة الموسيقار ميشيل المصري ملحن "ليالي الحلمية"

غيب الموت الموسيقار #ميشيل_المصري، ظهر السبت، وهو ما أعلنه المطرب المصري #محمد_الحلو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان ميشيل المصري واحدا من أشهر عازفي الكمان وهو من مواليد عام 1933، وشارك بالعزف مع كوكب الشرق أم كلثوم، وكذلك عزف مع فيروز والرحبانية، كما أن له مؤلفات موسيقية عديدة.

ووضع الراحل، الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال الدرامية أبرزها " #ليالي_الحلمية" و "عائلة الحاج متولي" و"من الذي لا يحب فاطمة".

وفي بداية مشواره الفني، وجد المصري اعتراضا من والده على دخوله مجال الفن، رغم أن الوالد كان محبا للموسيقى والغناء، وهو ما دفع ابنه إلى دراسة الموسيقى سرا في البداية.

وفي السنوات الأخيرة ابتعد المصري عن التلحين والتأليف الموسيقى، وفضل الانسحاب من الساحة الفنية مبررا ذلك باختلاف الزمن.