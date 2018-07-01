بهذه الكلمات ردت رانيا يوسف على طليقها

يبدو أن قرار انفصال الفنانة المصرية رانيا يوسف عن زوجها رجل الأعمال طارق عزب، لم يكن أمراً سهلاً على كليهما، خاصة أنهما لم يعلنا عن أية أزمات يواجهانها.

ذلك الأمر الذي أكدته الرسالة التي وجهها طارق عزب إلى طليقته عبر حسابه على "إنستغرام"، بعدما نشر صورة خبر الانفصال وعلق على الأمر قائلاً: "قدر الله وما شاء فعل.. أحلى وأجمل وأحن الناس.. حبيبتي اللي حندم عليها عمري كله"، وهو ما تفاعل معه الجمهور وأخذ يسأل عزب عن إمكانية عودتهما إلى بعضهما مرة أخرى، خاصة أنهما لم يدخلا في أي صراع.

وعلقت رانيا يوسف بنفسها على كلمات طليقها بعدما كتبت: "ربنا ما يجبش ندم أبداً يا طارق.. أنت راجل محترم جداً.. وأنا عشت معاك أجمل 6 سنين في حياتي.. وإذا كان الجواز خلص فالصداقة والعشرة الحلوة والمواقف المحترمة الجميلة اللي بينا هتفضل دايماً ذكرى جميلة.. وحنفضل دايماً أعز أصحاب".

تلك الكلمات التي عقب عليها سريعاً طارق عزب من خلال تعليق قال فيه: "ربنا يعمل اللي فيه الخير"، وهو ما جعل الجمهور يطالبهما بالعودة إلى بعضهما.