شيرين تفاجئ جمهورها بأحدث صور لها بعد الزواج

فاجأت الفنانة المصرية، #شيرين عبد الوهاب، جمهورها بإطلالة جديدة لها بعد الزواج، حيث نشرت صوراً جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على #إنستغرام، وذلك خلال تجولها في أحد المولات التجارية.

وعلقت شيرين على صورها قائلة: "أحلى حاجة إني أبدأ يومي بالرياضة والتسوق في السوبر ماركت".

وظهرت المطربة المصرية وهي ترتدي ملابس رياضية سوداء، وذلك بسبب وفاة والدها منذ أسابيع، كما ظهرت تسريحة شعر بسيطة، وهو ما أعجب متابعيها الذين أشادوا بها وبأناقتها البسيطة.

وكانت الفنانة قد نشرت من قبل صوراً لها على حسابها على "إنستغرام " وهي ترتدي الملابس السوداء، حداداً على والدها، وعلقت قائلة: "قلبي ارتاح جدا لما رحت أزور المكان اللي اتولدت فيه القلعة، وشفت الناس اللي ربوني وفكروني بريحة أبويا" .

يشار إلى أن شيرين تزوجت في أبريل الماضي من الملحن #حسام_حبيب.