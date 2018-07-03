مصر تنضم لمهرجان القاهرة السينمائي بفيلم "ليل خارجي"

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن اختيار فيلم "ليل خارجي" للمخرج أحمد عبد الله السيد من أجل المشاركة بالمسابقة الرسمية للمهرجان في دورته الـ 40.

المهرجان الذي يترأسه المنتج محمد حفظي وتنطلق دورته الـ 40 نهاية شهر نوفمبر المقبل، استقر على أول الأفلام المصرية المشاركة بالمسابقة الدولية، بعد أن شهدت الدورة الماضية اختفاء #الأفلام_المصرية من المسابقة الرسمية.

وعلق المنتج محمد حفظي على اختيار فيلم "ليل خارجي" للمشاركة بـ #المهرجان، مؤكدا أن العمل يعد إحدى التجارب الفريدة والمتميزة في مسار السينما المصرية المعاصرة.

وأكد حفظي أن هناك حرصا من إدارة المهرجان على أن تكون هناك مشاركة متميزة وقوية للفيلم المصري في المسابقة الرسمية، مشيدا بمخرج الفيلم أحمد عبد الله السيد وتجاربه السابقة.

ويشارك ببطولة الفيلم كريم قاسم، وأحمد عابد، ومنى هلا، وبسمة وأحمد مالك.

وتدور أحداثه حول الثلاثي "مو" و "توتو" و "مصطفى"، حين يلتقون ليخوض كل منهم معركته الخاصة من أجل اكتساب مكانه، فيجدون أنفسهم في رحلة لم يتوقعوها.