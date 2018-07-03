هذه حقيقة ألبوم عمرو دياب المتداول

في شهر رمضان الماضي، أعلن #عمرو_دياب عن انطلاق جلسات التحضير لألبومه الجديد، الذي يعود فيه للتعاون مع حميد الشاعري بعد غياب استمر لسنوات.

وشهدت إحدى جلسات التحضير هذه حضور أيمن بهجت قمر وتامر حسين، والملحن عمرو مصطفى ونادر حمدي، ما أعاد لأذهان الجمهور عشرات الأعمال التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

هذا الأمر جعل متابعي دياب ينتظرون الألبوم الجديد على أحر من الجمر لمعرفة ما سيسفر عنه هذا التجمع الفني الذي عاد للالتقاء من جديد.. إلا أن المفاجأة تمثلت في ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وانتشرت صورة يبدو أنها لملصق ألبوم الهضبة الجديد، وقد كتب عليه أسماء الأغنيات الجديدة التي سيتضمنها الألبوم الذي حمل اسم "عيني عليه".

وثبّت الألبوم المزعوم تعاون عمرو دياب مع عدد كبير ممن أجرى معهم جلسات تحضيرية، إلا أن المفاجأة كانت في اختفاء اسم حميد الشاعري الذي من المفترض أن يتواجد ضمن فريق عمل الألبوم الجديد.

"العربية.نت" أجرت اتصالا بالشاعر بهاء الدين محمد من أجل معرفة حقيقة الأمر، خاصة وأن الألبوم الجديد يحمل أغنية من كلماته وتحمل اسم "حكاية خلصت".

إلا أن بهاء الدين محمد أعرب عن دهشته من تداول اسمه، مشيرا إلى أنه لم يكتب أغنية تحمل اسم "حكاية خلصت" حتى يتضمنها الألبوم الجديد للهضبة. واعتبر أن دياب له "عشاق بالملايين" ومن الوارد أن يكون واحدا من الجمهور هو من صمم ذلك الغلاف.

من جهته، أكد الشاعر أيمن بهجت قمر لـ"العربية.نت" أن ما يتم تداوله في الوقت الحالي "غير صحيح على الإطلاق"، مشيراً إلى أن الألبوم من المتوقع طرحه الشهر المقبل، إلا أن الموعد المحدد لم يتأكد بعد.