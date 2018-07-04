هذه تفاصيل ألبوم تامر حسني.. وتعاونه مع الشاب خالد

أوشك الفنان تامر حسني على الانتهاء من العمل على ألبومه الجديد، ومع كثرة التساؤلات التي وردته من جمهوره عن الموعد الخاص بطرح الألبوم، قرر أخيراً أن يكشف التفاصيل، ومنها تعاونه مع النجم العالمي الشاب خالد.

وأعلن تامر من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن غيابه طوال الفترة الماضية كان بسبب عمله على أفكار غير تقليدية تليق بجمهوره وبه كمطرب مصري عربي.

وأكد أن الألبوم أخذ منه مجهوداً كبير للغاية، حيث عمل عليه منذ عامين كاملين، ويعتبره محطة مهمة للغاية في مشواره من حيث الفكر والموسيقى والجودة، وهو ما سيلاحظه الجمهور، خاصة أن العد التنازلي لطرح الألبوم انطلق.

وكشف تامر أن الألبوم يحمل اسم "عيش بشوقك" وهي الأغنية التي كتب كلماتها مصطفى حسن ولحنها بلال سرور، والذي تولى أيضا توزيع الأغنية بصحبة هاني محروس، فيما قام هادي الباجوري بإخراج الأغنية التي سيطرحها تامر في شكل فيديو كليب.

كما أكد أن هناك أغنية ثانية تحمل اسم "وأنت معايا" يتعاون فيها مع الشاب خالد، وهو الديو الذي ينتظره جمهور الثنائي، ومن المقرر أن تطرح كواليسها ومراحل تنفيذها خلال ساعات، وهي من إخراج اللبناني سعيد الماروق.