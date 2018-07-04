هذه حقيقة اعتزال أحمد فلوكس التمثيل

تساؤلات كثيرة وأقاويل عدة طالت الممثل المصري أحمد فلوكس بسبب غيابه في الفترة الأخيرة، رغم أعماله الأخيرة التي لاقت نجاحا كبيرا.

وهو ما تسبب في تسريب أخبار تتحدث عن اعتزاله التمثيل وابتعاده عن الساحة الفنية، تلك الأمور التي ظل فلوكس لا يجيب عنها ولا يوضح حقيقتها، لدرجة دفعت البعض للاعتقاد بصحتها، حتى قرر أخيرا أن يرد من خلال حسابه عبر "إنستغرام"، بعدما نشر صورة له كتب عليها "اعتزال النجم أحمد فلوكس للفن شائعة أم حقيقة؟".

وفي بداية إجابته عن التساؤل، وجه فلوكس اعتذارا لجمهوره بسبب انشغاله في الفترة الماضية وعدم قدرته على الرد على التساؤلات، وشكر كل من اهتم وحاول جاهدا معرفة صحة الخبر الذي انتشر عنه من عدمه.

كما أعرب عن سعادته بحب الجمهور وحرصهم على عدم اعتزاله للفن، مشيرا إلى أنه كان يفكر خلال الفترة الماضية في الاستقرار بصحبة نجله خارج مصر وبالتحديد في الإمارات، إلا أن خططه تغيرت وتقرر أن يأتي نجله من أجل العيش معه في القاهرة.

وهو الآن يستعد للتحضير لعمل فني جديد، يتمنى أن يضاف إلى رصيده الفني، ووجه الشكر إلى جمهوره على حبهم الذي يدفعه دائما لمحاولة إرضائهم.