فيديو لأصالة عن موازين.. مفاجأة جديدة ومقاطعة سنوات

بعد "المفاجأة" التي كشفت عنها #أصالة، الأربعاء، حول تعرضها لابتزاز من قبل أحد المنظمين في مهرجان #موازين في #المغرب، يبدو أن في جعبة الفنانة السورية المزيد.

ففي فيديو جديد بثته عبر حساباتها على مواقع التواصل، كشفت أصالة أنها لن تسافر إلى المغرب لمدة 5 سنوات.

هالقرار يلي طلعت فيه #أصالة متسرع وطائش واجا بلحظة لاوعي..انو عندك مشكلة مع #موازين اوكي لابقى تشاركي لبعد الف سنة عادي بس انو مش رح تكوني موجودة بالمغرب لأي سبب وبأي طريقةل ٥سنين عقاب لحضرتك انو شو خص؟!😏أصدقائي ب #المغرب طمنوني عنكم في انهيارات وتظاهرات عندكم او الامن مستتب😉 pic.twitter.com/Iumt6xqW0F — HOT-NEWS (@news_ger_chekel) July 4, 2018

وقالت في فيديو قصير، صور مساء الأربعاء، أنها لسوء حظها لن تتواجد في المغرب بأي طريقة ولأي سبب، لمدة 5 سنوات، مؤكدة أنها لن تساوم، لأنها ليست من هذا النوع.

وأوضحت أن هذا الامتناع عن السفر للمغرب هو عقاب لها قبل غيرها، دون مزيد من التوضيحات.

إلا أنها أضافت أنها ستنام هانئة اليوم، لأنها أخرجت ما في قلبها، على الرغم من اللغط الذي قد يسببه، مضيفة أنها ملت من كثرة الأقاويل.

موضوع يهمك مفاجأة صادمة أعلن عنها المخرج طارق العريان، زوج المطربة أصالة، حينما كشف عن السبب الخاص بغياب زوجته عن الغناء في مهرجان... هل تعرضت أصالة لابتزاز من أجل المشاركة بمهرجان موازين؟ ثقافة وفن

يذكر أن المخرج طارق العريان، زوج أصالة، كان أعلن الثلاثاء أن غياب زوجته عن الغناء في مهرجان "موازين" المغربي، يعود إلى طلب أحد الأشخاص المنظمين لأموال بطريق غير شرعي.

كما تدخلت أصالة بنفسها في وقت سابق الأربعاء، عبر حسابها على "انستغرام"، حيث نشرت صورة للعلم المغربي، موضحة أنها في بداياتها الفنية وحينما كانت في أمس الحاجة للتعريف بنفسها، رفضت سلوك سبيل الرشوة من أجل الوصول إلى الجمهور.