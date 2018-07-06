مأذون المشاهير يكشف ما فعلته نجلاء فتحي "ليستمر الزواج"

كواليس مثيرة وقصص شائقة تشهدها زيجات المشاهير، ذلك الأمر الذي كشف عنه السيد أحمد عبد الحكم الدويك مأذون المشاهير الذي عقد قران أكثر من فنان وفنانة بالوسط الفني، وذلك على خطى والده وجده.

وفي لقاء تلفزيوني، كشف أحمد الدويك عما جرى في عقد قران الفنانة نجلاء فتحي وزوجها حمدي قنديل، حيث فوجئ بها تضع قدميها في حوض ممتلئ بالماء.

وكان أشار عليها أحد معارفها بهذا الأمر "كي يستمر زواجها لأطول فترة ممكنة"، وهو ما فوجئ به حينما دخل إليها كي تمضي على عقد الزواج ففوجئ بها تضع قدميها في ذلك الماء.

كما كشف عن كواليس انفصال الراحل نور الشريف عن الفنانة بوسي، خاصة أنه من تولى تطليق الثنائي وكذلك تزويجهما مرة أخرى، مشيراً إلى كونه قبل وقوع الطلاق تلقى اتصالاً من الراحل نور الشريف يطلب منه الحضور ومعه الدفتر الخاص بالطلاق.

وحينما وصل المأذون إلى المنزل صافحه نور الشريف وهمس في أذنه قائلا "خلي بالك أنا مش عايز أطلق"، فأخبره المأذون بكونه لم يجلب الدفتر معه، وبالفعل تولى الإصلاح بينهما.

إلا أنه بعدها تلقى اتصالاً من الفنانة المعتزلة نورا شقيقة بوسي تخبره أن الثنائي فشلا في التفاهم ويصران على الانفصال وهو ما تم بالفعل، وكان نور الشريف حزيناً للغاية وقتها.

كما أنه تولى تزويجهما مرة أخرى، وذلك قبل أسبوع واحد من عقد قران ابنتهما الذي عقده بنفسه.