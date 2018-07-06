هذا ما قالته نجوى كرم عن حفلاتها في السعودية

قالت الفنانة نجوى كرم إن بين يديها 3 أغنيات ستطلق واحدة منها في الفترة المقبلة، من دون أن تحدّد تاريخاً لذلك.

وكشفت كرم في حديث للعربية.نت أنها تهوى الأغنيات الخليجية والمصرية والعربية عموماً، وهي تربّت على تلك الأغنيات لكنها عادت وأكدت أن اختصاصها هو اللون اللبناني، لأنها لبنانية وتتقن جيداً لهجة بلدها لذلك تكون واثقة بما تقدمه للناس ضمن هذا اللون.

تابعت في ذات السياق أنها ليست أقدر من أصحاب الهوية على تقديم هويتهم، وأنها لا تريد أن تكون في الصف الثاني إذا غنّتْ أغاني عربية لأنها تفضل أن تكون في ملعبها اللبناني في الصف الأول إذا ما قدر لها.

تطرقت إلى اللحن المفترض أن تأخذه من الفنان حسين الجسمي، فقالت إنها حين جاءت فكرة أغنية لها يلحّنها الجسمي بعد أن طلبت ذلك منه "ووعدنا الناس بذلك حين كنا في دبي مؤخراً ثم لم تحصل أي خطوة بعدها"، وأوضحت أنها لا تحب "إحراج" الجسمي وتتمنى أن تحصل على اللحن قريباً، وهي تُقدّر الانشغالات الكثيرة لهذا الفنان وهو ما حال دون لقائهما مجدداً، لكنها رأت أن اللقاء سيحصل إذا توفّرت النيّة لذلك و"سيكون لي الشرف بأخذ لحن من حسين الجسمي".

تحدثت كرم عن تجربتها في برنامج "أراب غت تالنت" فاعتبرت أن التجربة أضافت لها، خاصةً أنها أظهرت حقيقة شخصيتها بعيداً عن الفن من خلال تعاطيها مع اللجنة ومشتركي البرنامج وقالت: "هذه تجربة رائعة ومكررة قريباً".

أشارت إلى أن الحفلات التي جرت حديثاً في السعودية والتي أحياها عدد من الفنانين تفرحهم أولاً كفنانين، وأوضحت أنها ستطل قريباً في أهمّ المهرجانات في "بلدنا الثاني" السعودية مع الشعب "الذي أعطانا الكثير من استماعه وانتباهه.

ختمت قائلةً إن نشاطاتها بعيداً عن الفن هي "فن" أيضاً، لأنها لا تستطيع أن تكون بعيدة عن ذاتها وهي دائماً تبحث عن الجديد.