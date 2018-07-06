هذه تفاصيل تدهور الحالة الصحية للفنانة هياتم

أثار خبر دخول الفنانة المصرية #هياتم إلى أحد المستشفيات بلبلة كبيرة في ظل ما تم تداوله عن إصابتها بمرض خطير.

وتتواجد الفنانة المصرية حالياً داخل العناية المركزة، في ظل تكتم شديد على حالتها الصحية.

وأجرت "العربية.نت" اتصالا بالدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، الذي أكد أنه توجه لزيارة هياتم في المستشفى الجمعة، والتقى بها وتحدث إليها.

وطمأن زكي الجمهور المصري والعربي على هياتم، مؤكداً أنها في حالة معنوية جيدة للغاية، وحالتها الصحية في تحسن مستمر، ومن الوارد أن تغادر العناية المركزة وتنتقل إلى غرفة عادية يوم السبت.

وفي ظل ما يتم تداوله من أنباء حول إصابة هياتم بالسرطان، وتواجدها بالمستشفى منذ فترة طويلة، أكد نقيب الممثلين أنه لا يعلم بحقيقة مرضها، حيث أكد أنه لم يهتم سوى بالاطمئنان عليها.