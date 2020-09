السورية صاحبة "رح سوق السيارة" تكشف "سر الأغنية"

أهدى طلاب كلية "بريكلي" للموسيقى في بوسطن السعوديات أغنية تزامنت مع بدء قيادتهن للسيارات في المملكة.

وجاءت الأغنية بالاشتراك مع الإذاعة الدولية العامة PRI وهي النسخة العربية من أغنية شهيرة لفرقة "البيتلز" البريطانية بعنوان "Drive My Car" صدرت عام 1965.

ونفذ العمل بعد إعادة توزيعه وكتابته باللغة العربية مجموعة من طلاب الكلية وهم: عازف القانون طوني برهوم وطارق رنتيسي من فلسطين، وعازف الإيقاع ليث صديق من الأردن، وجيرد هندرسون عازف "الغيتار بص"من أوريغون. كما ضم طاقم الأغنية عازف "التشيلو" الملحن وقائد الفرقة الفلسطيني، نسيم الأطرش، وأدت الأغنية الشابة السورية، ناديا الرئيس، المعروفة بـ"نانو الرئيس"، التي كتبت الكلمات أيضاً، وجاءت بسيطة في لغتها ومقتبسة من الأغنية الإنجليزية الأصلية.

وفي حوار مع "العربية.نت"، قالت الشابة نانو الرئيس إن فكرة أغنية البيتلز Baby you can Drive My Car بالعربي "رح سوق السيارة" أو Drive My Car جاءت من journaliste Marco Werman من إذاعة WGBH و Rob Hayes و هو أستاذ بجامعة Berklee College of Music ، حين طلب مني الأستاذ روب إعادة كتابة الأغنية بالعربي لتلائم الموضوع.

وأوضحت نانو أن معنى الأغنية الأصلية يكمن بوجود امرأة تبحث عن سائق، لأنها ستصبح مشهورة وستشتري سيارة.

وتابعت أن المعنى الجديد للفكرة هو أن المرأة سوف تقوم بقيادة السيارة، وهي سعيدة، بالتالي فإن الشباب سيطلبون يدها، مع أنها ليست في وارد الزواج.

واعتبرت نانو أن الأغنية طريفة، وبسيطة، وقوية بذات الوقت.

يذكر أن أغنية الـ beatles تعود لـ 53 سنة. وكانت أول أغنية عرضت في البرنامج الشهيرcarpool karaoke .

وأكدت نانو أن الأغنية جاءت بأصداء قوية جداً من الجمهور الأميركي، وردد الجميع كلمة "حبيبي"، قائلين: "كم ذكية هذه الأغنية".

والشابة صاحبة الأغنية سورية من مدينة حمص، درست هندسة العمارة في الجامعة الخاصة في حلب، وتابعت دراستها وتخرجت بشهادة ماجستير بالـ landscape architecture في جامعة Leeds metropolitan في إنجلترا.

وقالت نانو عن نفسها: "كان لدي شغف بالغناء، وكنت خلال دراستي للهندسة المعمارية أسافر بين حمص وحلب كل أسبوع، وخلال ساعات الطريق كنت أستمع للموسيقى، وأحلم بأنني أغني على المسرح".

وأضافت: "بعد الحرب في سوريا، التحقت بجامعة بيركلي للموسيقى، وأنا أول سورية تدرس في هذه الجامعة".

وتدرس نانو التأليف، والتوزيع، وكتابة الأغاني إضافة إلى الغناء. ولديها شغف كبير في مزج الموسيقى الشرقية والغربية. كما أنها تغني باللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية. وتعمل حالياً على ألبوم سيطرح قريباً.