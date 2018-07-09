جاستن بيبر يخطب عارضة أزياء أميركية شهيرة

قالت وسائل إعلام أميركية، مساء السبت، إن نجم البوب الكندي، جاستن بيبر، أعلن أنه خطب عارضة الأزياء الأميركية هايلي بالدوين.

وأضافت أن بيبر (24 عاما) تقدم بطلب يد بالدوين، في منتجع سياحي في جزر باهاماس، مشيرة إلى أن رجال الأمن التابعين للمغني طلبوا من موظفي المطعم إبعاد هواتفهم النقالة، قبل أن يصارح بالدوين البالغة 21 عاماً بالخطوبة، بحسب "تي إم زد".

ورفض ناطق باسم المغني تأكيد النبأ إلا أن مقربين من بيبر وبالدوين ألمحوا إلى أنه صحيح.

وكتب والد المغني جيريمي بيبر عبر "إنستغرام" مع صورة لنجله "القول بأني فخور لا يعبر عن شعوري! أنا متحمس للمرحلة المقبلة".

أما والدته باتي ماليت فغردت "حب حب حب حب حب حب".

وهايلي بالدوين هي ابنة الممثل ستيفن بالدوين، الذي شارك في فيلم "ذي يوجويل ساسبكتس" وابن شقيق الممثل اليك بالدوين بطل "30 روك" أما والدتها فبرازيلية.

وقد ظهرت بالدوين على صفحات مجلة "فوغ" الأميركية، و"ماري كلير"، و"هاربر بازار "الإسبانية، كما شاركت في العديد من عروض الأزياء ومقاطع فيديو كليب والبرامج التلفزيونية.