شاهد.. محمد حماقي يحتفي بحفله الأول في السعودية

ليلة مميزة زي جمهورها .. أول حفلة ليا في السعودية ومش هتكون الأخيرة؛ إن شاء الله نتقابل تاني قريب #HamakiXKSA

A post shared by Mohamed Hamaki (@hamaki) on Jul 9, 2018 at 5:53am PDT