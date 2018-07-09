شاهد.. محمد حماقي يحتفي بحفله الأول في السعودية

من جديد عاد الفنان #محمد_حماقي ليحتفي بحفله الأول الذي أقيم بالمملكة العربية #السعودية قبل ثلاثة أشهر، وحضره عدد كبير من جمهوره بالمملكة.

نشر حماقي عبر حسابه على " #انستغرام" مقطع فيديو يوضح مدى تفاعله وتفاعل الجمهور مع الحفل الغنائي، بعدما ظهر وهو يلتقط الصور التذكارية مع جمهوره، وكذلك توافدهم بكثافة على موقع الحفل.

كما ظهر في لحظة دخوله إلى المسرح واستقبال الجمهور له، ومشاركتهم له بالغناء، وهي اللقطات التي يعرضها حماقي للمرة الأولى من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق حماقي على الحفل قائلا: "ليلة مميزة زي جمهورها.. أول حفله ليا في السعودية ومش هتكون الأخيرة.. إن شاء الله نتقابل تاني قريب".

الحفل أقيم في شهر إبريل الماضي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة، وشهد حضور الآلاف من الجمهور الذي التقى بحماقي للمرة الأولى بالمملكة.