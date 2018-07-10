بيونسيه تصور أغنية مع زوجها بـ"اللوفر".. لهذا السبب!

طريقة ترويج غير مباشرة لمتحف اللوفر في باريس ساهمت فيها الفنانة العالمية بيونسيه، من خلال تصوير أغنية من ألبومها الجديد في المتحف الشهير واستخدام وسائل التواصل للترويج للألبوم والمتحف معاً.

17 معلماً تاريخياً من لوحات قيمة وتماثيلَ صنفـها متحف اللوفر في موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، تحملُ اسمَ "مسار بيونسيه".

"بيونسيه" صورت مع زوجـِها جي زي ليلة الثلاثين من مايو الماضي فيديو كليب أغنية Everything is Love من ألبومها الجديد في أروقة المتحف، فبات معجبو هذه الفنانة يقصدون اللوفر للتعرفِ عن قرب على موقع تصوير الفيديو كليب.

طريقة تسويقية ذكية لهذا المُتحفِ الباريسي، الذي يحتاجُ باستمرار دعماً مادياً لصيانة وترميم قطعِه الثمينة، إذ تجاوزَ عددُ مشاهداتِ كليب بيونسي 46 مليون مشاهدة في أقلّ من ثلاثة أسابيع.