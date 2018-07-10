مبتكر شخصية سبايدر مان يتخلى عن الدعوى بمليار دولار

سحب كاتب السيناريو والناشر الأميركي الشهير في مجال القصص المصورة، #ستان_لي، مبتكر شخصية "#سبايدر_مان" الدعوى التي رفعها في أيار/مايو الماضي على شركته السابقة "بي أو دبليو!"وطالبها فيها بمليار دولار، آخذا عليها محاولة استغلاله بسبب تقدمه بالسن.

وقال مؤسس مجموعة "مارفل" البالغ 95 عاما في بيان بثته وسائل الإعلام الأميركية "هذه القضية كانت مزعجة للجميع، لي وللمعجبين لكن يسعدني الآن أن أقول إنني محاط بأشخاص يريدون مصلحتي".

وأضاف "أنا سعيد جدا بالتخلي عن هذه الدعوى القضائية والعودة إلى العمل مع أصدقائي وزملائي في "بي أو دبليو"! وإطلاق الدفعة الجديدة من الشخصيات والمغامرات الرائعة!".

وكان لي يطعن بالظروف التي دفع فيها العام الماضي إلى توقيع عقد بيع شركته الجديدة "بي أو دبليو! إنترتاينمت" إلى شركة قابضة صينية. وكانت مجموعة "ديزني" اشترت "مارفل" العام 2009.

وفي دعواه، أشار ستان لي الذي أحدث ثورة في عالم القصص المصورة والثقافة الشعبية بابتكاره خصوصا لحساب "مارفل" شخصيات سبايدر مان وهالك وبلاك بانثر، إلى أن مسؤولي "بي أو دبليو! لم يطلعوه على التفاصيل الكاملة لعملية البيع، خصوصا أن شركة "كامسينغ إنترناشونال" الصينية الشارية ستحصل على الحقوق الحصرية لاستخدام اسمه وصورته.

وكان ستان لي في الفترة الأخيرة موضع شكوى تقدمت بها معالجة فيزيائية تتهمه بالاعتداء الجنسي بعد أشهر قليلة على اتهامات أخرى مماثلة ساقتها ممرضات اعتنين به في منزله. ونفى ستان لي عبر محاميه أن يكون ارتكب اعتداءات كهذه.