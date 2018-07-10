هؤلاء النجوم ينعشون سوق الغناء من جديد بألبوماتهم

يشهد سوق الغناء في الوقت الحالي فترة ركود مستمرة، في ظل عزوف النجوم عن طرح ألبوماتهم الجديدة انتظارا لانتهاء المونديال.

إلا أن أياما قليلة تفصلنا عن عودة الروح إلى سوق الغناء مرة أخرى، بعدما أعلن أكثر من نجم غنائي عن استعداده لطرح جديده للجمهور.

شيرين عبد الوهاب أعلنت أنها ستطرح ألبومها الجديد خلال شهر على أقصى تقدير، وقدمت اعتذارها لجمهورها بسبب تأخرها في طرحه. وأرجعت سبب التأخر إلى كونها احترمت "التوقيت الخاص" بكأس العالم، ورغبة الجمهور في الاستمتاع بكرة القدم، لذلك كان عليها أن تنتظر حتى يتابع الجمهور كافة المباريات، وبعدها تختار توقيت طرح الألبوم.

وبدوره، أعلن تامر حسني عن بدء العد التنازلي الخاص بطرح ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "عيش بشوقك"، وهي الأغنية التي سيصورها تامر فيديو كليب. كما يتضمن الألبوم الذي انتظره الجمهور لعامين كاملين دويتو غنائيا يجمع تامر حسني بملك الراي الشاب خالد في الأغنية التي تحمل اسم "وانت معايا".

كما تتبقى أيام معدودة على طرح ألبوم الفنانة إليسا الجديد، الذي يحمل اسم "إلى كل اللي بيحبوني" والذي تم طرحه للطلب المسبق عبر الإنترنت. وأعلنت الشركة المنتجة للألبوم عن طرحه بالأسواق نهاية شهر يوليو/تموز الجاري، بعد الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة به، كما طرحت الملصق الخاص بالألبوم.

وفي ظل التحضيرات السرية التي يعمل عليها عمرو دياب من أجل ألبومه الجديد، إلا أنه لم يسلم من الشائعات بعدما تداول البعض صورة قيل إنها لملصق ألبومه الجديد وتحمل أسماء أغنياته. وهذا الأمر نفاه فريق عمل الألبوم، مؤكدين أن ما تم تداوله بعيد تماما عن الحقيقة، خاصة أن الألبوم ما زال في مرحلة التجهيز. ووقع الاختيار بشكل مبدئي على شهر أغسطس/آب كي يكون الألبوم متاحا للجمهور.

ويعود عمرو دياب في ألبومه الجديد للتعاون مع حميد الشاعري بعد انقطاع دام سنوات، كما يجدد التعاون مع عمرو مصطفى وأيمن بهجت قمر وتامر حسين ونادر حمدي.

وتشهد الفترة الحالية صدور ألبومات لعدد آخر من النجوم، حيث يطرح رامي جمال ألبومه الجديد "ليالينا" خلال ساعات، كما يطرح الكليب الخاص بأغنية "مفيش منها" بالتزامن مع طرح الألبوم.

وكذلك أعلن سامو زين عن استعداده لطرح ألبوم جديد خلال الفترة المقبلة، دون أن يعلن عن التفاصيل الخاصة بالألبوم.