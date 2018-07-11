بالصور.. هكذا يقضي النجوم إجازاتهم الصيفية

أشهر شاقة قضاها النجوم في مواقع التصوير من أجل إنجاز أعمالهم الفنية التي عرضت في شهر رمضان الماضي، بعدها أتى وقت الراحة والاستجمام.

وتشهد الفترة الحالية قضاء عدد كبير من نجوم الفن لإجازاتهم الصيفية داخل مصر وخارجها، وقد حرصوا على توثيق هذه اللحظات ومشاركتها مع جمهورهم.

البعض قرر أن يقضي عطلته بصحبة "منافسيه" في الموسم الدرامي، حيث تواجد حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم بصحبة أمير كرارة والفنانة ريم مصطفى، وذلك بعد انتهاء السباق الدرامي بينهم. ويبدو أن هذا "التجمع" بات معتاداً، حيث سبق واجتمع هؤلاء النجوم معا في نفس التوقيت العام الماضي.

من جهتها، اختارت وفاء عامر أن تكون إجازتها بصحبة ريم البارودي، حيث تواجدا معا في الساحل الشمالي. ونشر الثنائي مجموعة من مقاطع الفيديو التي تجمعهما معاً، وذلك عبر حساباتهما على السوشيال ميديا. وفي أحد هذه الفيديوهات توجهتا إلى الفنانة إنجي شرف من أجل المباركة لها على مشروعها الجديد الذي أقامته بالساحل الشمالي.

من جهتها، اختارت نيللي كريم أن تقضي إجازتها خارج مصر، وهي تقوم حالياً بجولة أوروبية تنشر صورها عبر حسابها على "إنستغرام"، وذلك بعد أن قدمت في شهر رمضان مسلسل "اختفاء" الذي شهد تصوير جزء من أحداثه في روسيا.

في سياق متصل، اجتمعت لبلبة بصديقتها نادية الجندي، التي هي أيضاً جارتها في منطقة "مارينا" بالساحل الشمالي، حيث تتواجد الجندي بصحبة أبناء شقيقتها، الذين حرصوا على التقاط الصور معا خلال الإجازة.

أما الفنان أحمد داود فقضى جزءا من الصيف وهو يكمل تصوير مسلسله "أهو ده اللي صار" الذي خرج من الموسم الدرامي الرمضاني في اللحظات الأخيرة، كما شارك في تصوير فيلم "122" بصحبة طارق لطفي من أجل عرضه في موسم عيد الأضحى. وبعد انتهائه من التصوير حصل داود على إجازته التي قضاها في ممارسة رياضة التزحلق على الماء، ونشر الصور الخاصة بعطلته عبر حسابه على "إنستغرام".

من جانبها، لم تفوت منة فضالي فرصة الحصول على إجازة بعد انتهائها من تصوير عدد من الأعمال، حيث نشرت العديد من الصور لها خلال قضاء الإجازة على البحر.