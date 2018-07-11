فيديو.. حين "تعمّد" المخرج إيذاء نادية الجندي

قدمت الفنانة المصرية نادية الجندي مشواراً طويلاً حافلاً بالأعمال على مدار تاريخها الفني، الذي كان حافلاً بالكواليس والمشاهد المثيرة التي علقت بأذهان الجماهير.

نجمة الجماهير كما يطلق عليها محبوها، قررت أن تروي كواليس واحد من مشاهدها التي قدمتها بالدراما، وبالتحديد في مسلسل "مشوار امرأة" الذي كتبه مصطفى محرم وأخرجه أحمد صقر وأنتجه محمد فوزي.

وذلك بعدما نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" لمشهد من مشاهد المسلسل، والذي تعرضت فيه للضرب.

ذلك المشهد الذي يظهر فيه عدد من الأشخاص الذين يقومون بضربها وسحلها قبل أن يهربوا من المنزل ويتركوها غارقة في دمائها.

حيث علقت نادية الجندي على المشهد بكونها بعد الانتهاء من تصويره أصيبت بكدمات وجروح بالغة في ظهرها بسبب سحلها على الأرض.

وكشفت نجمة الجماهير عن كونها قبل بدء التصوير، فوجئت بمخرج المسلسل أحمد صقر يطلب من الممثلين أن يقوموا بسحلها على الأرض بعد الانتهاء من ضربها.

حيث كان المشهد في البداية يقتصر على الضرب، وهو ما تسبب في إصابتها بظهرها حيث إنها لم تقم بوضع شيء لحمايته أثناء التصوير.

ورغم ما حدث إلا أن نادية الجندي أكدت أن هذا المشهد من المشاهد التي تعتز بها، بعد ردة الفعل الجيدة التي حققها وقت عرض المسلسل للجمهور.