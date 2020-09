فيديو.. حين "تعمّد" المخرج إيذاء نادية الجندي

بعد تصوير المشهد دة فى مسلسل #مشوار_امراة 📺 أصيبت بكدمات وجروح بالغه في ظهرى بسبب سحلى على الأرض ومكنتش حاطه حاجه لحمايه لظهرى وفؤجت بطلب المخرج فى المونتير من الممثليين فى وقتها بسحلى على الأرض بشكل مفاجىء بعد مشهد ضربى بس من المشاهد الحلوة اللى بعتز بيها وعملت صدى كبير جداً لدى الجمهور المصرى والعربى وقت عرض المسلسل #نادية_الجندي

A post shared by nadia elgandy (@nadiaelgandy) on Jul 10, 2018 at 11:47am PDT