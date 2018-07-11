فيديو.. حين "تعمّد" المخرج إيذاء نادية الجندي

قدمت الفنانة المصرية نادية الجندي مشواراً طويلاً حافلاً بالأعمال على مدار تاريخها الفني، الذي كان حافلاً بالكواليس والمشاهد المثيرة التي علقت بأذهان الجماهير.
نجمة الجماهير كما يطلق عليها محبوها، قررت أن تروي كواليس واحد من مشاهدها التي قدمتها بالدراما، وبالتحديد في مسلسل "مشوار امرأة" الذي كتبه مصطفى محرم وأخرجه أحمد صقر وأنتجه محمد فوزي.
وذلك بعدما نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" لمشهد من مشاهد المسلسل، والذي تعرضت فيه للضرب.
بعد تصوير المشهد دة فى مسلسل #مشوار_امراة 📺 أصيبت بكدمات وجروح بالغه في ظهرى بسبب سحلى على الأرض ومكنتش حاطه حاجه لحمايه لظهرى وفؤجت بطلب المخرج فى المونتير من الممثليين فى وقتها بسحلى على الأرض بشكل مفاجىء بعد مشهد ضربى بس من المشاهد الحلوة اللى بعتز بيها وعملت صدى كبير جداً لدى الجمهور المصرى والعربى وقت عرض المسلسل #نادية_الجندي
ذلك المشهد الذي يظهر فيه عدد من الأشخاص الذين يقومون بضربها وسحلها قبل أن يهربوا من المنزل ويتركوها غارقة في دمائها.
حيث علقت نادية الجندي على المشهد بكونها بعد الانتهاء من تصويره أصيبت بكدمات وجروح بالغة في ظهرها بسبب سحلها على الأرض.
وكشفت نجمة الجماهير عن كونها قبل بدء التصوير، فوجئت بمخرج المسلسل أحمد صقر يطلب من الممثلين أن يقوموا بسحلها على الأرض بعد الانتهاء من ضربها.
حيث كان المشهد في البداية يقتصر على الضرب، وهو ما تسبب في إصابتها بظهرها حيث إنها لم تقم بوضع شيء لحمايته أثناء التصوير.
ورغم ما حدث إلا أن نادية الجندي أكدت أن هذا المشهد من المشاهد التي تعتز بها، بعد ردة الفعل الجيدة التي حققها وقت عرض المسلسل للجمهور.