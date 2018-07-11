محمد عبده ينعى شقيقه.. وتأجيل حفلة "عكاظ"

نعى فنان العرب شقيقه أحمد عبده، الذي وافته المنية صباح الأربعاء.

وانهالت التعازي على الفنان محمد عبده بعد أن كتب على صفحته الرسمية في "تويتر": "بسم الله الرحمن الرحيم.. بكل الأسى والحزن أنعى إليكم وفاة شقيقي أحمد بن عبده عثمان آل دهل العسيري، الذي وافته المنية صباح هذا اليوم 2018/7/11 إنا لله وإنا إليه راجعون. محمد بن عبده عثمان آل دهل العسيري".

ومن المتوقع أن يؤجل فنان العرب حفلته مساء غد الخميس على مسرح عكاظ في الطائف، التي من المقرر أن تجمعه بالفنان عبدالله الرويشد، وتلف الضبابية حفلته المرتقبة على مسرح المفتاحة في أبها يوم 19 يوليو الجاري.