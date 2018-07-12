زوج غادة عادل يدافع عن زواج معز مسعود وشيري عادل

جدل كبير أحدثه زواج الداعية الديني #معز_مسعود من الفنانة #شيري_عادل، والذي مثّل مفاجأة وصدمة لجمهور ومحبي كلا الشخصيتين.

وجاء الزواج "دون أية مقدمات أو تلميح"، حيث اكتفى الثنائي بالإعلان عنه من خلال بيان أصدره المكتب الإعلامي لمسلسل "السهام المارقة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشارك في إنتاجه معز مسعود وشاركت شيري في بطولته.

وأمام الانتقادات التي طالت الثنائي، قرر المخرج مجدي الهواري زوج الفنانة غادة عادل أن يدافع عنهما.

ونشر الهواري صورة لمعز وشيري عبر حسابه على "انستغرام"، وعلّق عليها معربا عن دهشته من كم الأقاويل التي طالت الثنائي، على الرغم من كونهما "لم يسلكا مسلكا غير شرعي"، وإنما تزوجا بشكل شرعي.

وتابع الهواري حديثه قائلاً: "عيب بقا.. وبعدين إحنا ليه بنشوف نص الكوب.. مش يمكن قصة حب.. ولا هو عشان بيقول قال الله وقال الرسول مش من حقه يحب.. ولا هي عشان ممثلة تبقى حرام تتجوز".

وأوضح المخرج المصري أنه يتابع معز مسعود ويراه شخصا متوازنا للغاية و"غير مدعي" مثل غيره، مؤكدً أن كل تصرفاته التي يقوم بها تكون في العلن.

وأشار إلى أن معز كان بإمكانه أن يتزوج في السر، لكنه أعلن عن زواجه وهو ما يمثل احتراما للجمهور والرأي العام، حسب المخرج. كما أكد الهواري أنه يدافع عن الأمر "نيابةً عن أهل الزوجين"، خاصة وأنه من غير اللائق أن يكون هذا هو ما يكتب عن أبنائهم، مطالبا الجميع بالمباركة للعروسين فقط.