صورة.. هل خلعت حلا شيحة النقاب؟

جدل كبير أثاره أحدث ظهور للفنانة المعتزلة حلا شيحة، بعدما أطلت دون أن ترتدي النقاب كما اعتاد عليها الجميع في السنوات الأخيرة.

وذلك بعدما نشر طبيب الأسنان محمد عماد صورة تجمعه بالفنانة المعتزلة #حلا_شيحة وشقيقتها هنا شيحة عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق على الصورة قائلا "لما أبقى دكتور هنا وحلا شيحة، تبقى دي أحلى حاجة في الدنيا".

وكانت المفاجأة هي ظهور الفنانة المعتزلة دون أن ترتدي النقاب، واكتفت بارتداء الحجاب فقط، وهو ما جعل الجميع يتحدث عن كونها قررت أن تتخلى عن نقابها بعدما التزمت به لسنوات.

ورغم صمت حلا شيحة وعدم ردها على الأمر، إلا أن منشوراتها القديمة على حسابها عبر "فيسبوك" استقبلت العديد من التعليقات الحديثة التي تطالبها بتوضيح الأمر، وهل بالفعل تخلت عن النقاب أم أن الصورة المنشورة التقطت منذ فترة طويلة.