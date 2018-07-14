إليسا ويارا.. ما قصة الأغنية المسروقة؟

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي اتهامات متبادلة بالسرقة والتقليد بين الفنانتين إليسا ويارا تتعلق بالأغنية التي أطلقتها الأولى حديثاً بعنوان "كل اللي بيحبوني" وقيل إن لحنها مسروق من أغنية للفنانة يارا.

للوقوف على حقيقة الأمر اتصلت "العربية.نت" بمديرَيْ أعمال الفنانتين، خلال الاتصال بمدير أعمال إليسا أمين أبي ياغي رفض التعليق على ما يقال أو يكتب وأكد أنه لا يستطيع وقف "القيل والقال" والتعليقات والانتقادات أو الاتهامات المنتشرة على وسائل التواصل وهو ما يحصل عادة بعد إصدار كل جديد لإليسا، لذلك فهي لن تصرّح وهو لن يقول شيئاً حول كلّ ما أُثير.

أما طوني سمعان الذي يعمل في شركة روتانا المنتجة لألبوم إليسا فقد أكد أن الفنانة إليسا لم تطلق سوى أغنية "كل اللي بيحبوني" منذ يومين ولا يعلم إن كانت الاتهامات تتعلق بهذه الأغنية تحديداً.

"العربية.نت" تواصلت أيضاً مع الملحن طارق أبوجودة وهو مدير أعمال الفنانة يارا الذي أكد بدوره عدم علمه بما يثار أو يقال في مواقع التواصل ولن يصرح بشيء لا هو ولا الفنانة يارا.

الجدير ذكره أن الفنانة إليسا تستعدّ لإطلاق ألبومها الجديد في 25 يوليو الجاري وهو يتضمن أكثر من 15 أغنية باللهجتين اللبنانية والمصرية ومن تلك الأغنيات "أنا وحيدة"، و"كثيرة عليه"و"حكايات".

هذا وانتهت إليسا من تصوير أغنية "كل اللي بيحبوني"مع المخرجة أنجي جمال التي سبق وتعاونت معها في أكثر من كليب من بينها "يا مرايتي".

"إليسا لا تتعب"

وفي اتصال مع المخرجة أنجي جمال رفضت إعطاء تفاصيل وافية عن مضمون وقصة هذا الكليب بناء على طلب إليسا لكنها أكدت أن القصة "جديدة ومؤثرة".

وقالت أنجي إنها تحتاج إلى 20 يوماً ليصبح الفيديو كليب جاهزاً للعرض، وهو صور في مناطق لبنانية مختلفة هي الأرز وجونية والأشرفية، وسيتضمّن "قصة مصورة".

وأشارت المخرجة إلى أن العمل مع إليسا يجعلها "خلاقة ومبدعة" لأن إليسا تجمع في شخصيتها الإحساس المرهف والقوة وهي "إنسانة صادقة ومتواضعة ومحترفة" وأوضحت أنهما أصبحتا صديقتين.

وقالت"إليسا لا تتعب حتى لو كنا نصور لمدة 18 ساعة متواصلة ولا يبدو عليها الملل أو التعب بتاتاً وهي تريح كل من حولها".

تجدر الإشارة إلى أن الفنانتين يارا واليسا تتحدّران من البلدة نفسها في لبنان وهي بلدة دير الأحمر في البقاع.