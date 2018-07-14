شغف المونديال.."ثري لاينز" تتصدر سباق أغنيات بريطانيا

تصدرت أغنية #ثري_لاينز التي تحولت إلى نشيد غير رسمي لمنتخب إنجلترا في كرة القدم، الجمعة، سباق الأغنيات البريطاني بعد يومين على إقصاء المنتخب إثر خسارته أمام #كرواتيا في نصف نهائي المونديال في روسيا.

وقد جسدت هذه الأغنية التي ألفت في 1996 لمناسبة بطولة أوروبا لكرة القدم التي استضافتها إنجلترا حينها، خصوصا من خلال كلمات لازمتها "كرة القدم تعود إلى مهدها"، آمال البريطانيين في رؤية إنجلترا تفوز للمرة الثانية خلال المونديال الروسي بكأس العالم بعد فوزها الأول في 1966.

وعلق مقدم البرامج الإذاعية سكوت ميلز: "إنجلترا بذلت قصارى جهدها خلال كأس العالم. تصدر (أغنية) "ثري لاينز" السباق يظهر إلى أي مدى نحن نقف خلف فريقنا المذهل".

وتواجه #إنجلترا التي خسرت أمام #كرواتيا الأربعاء (1-2)، المنتخب البلجيكي السبت خلال مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في سان بطرسبرغ.