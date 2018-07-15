بالصور.. زواج الفنانة المصرية منى هلا

باتت الفنانة المصرية منى هلا أحدث عروس في الوسط الفني، بعدما أعلن عن زواجها من صديقها "توماس" مساء السبت بعد قدومه إلى مصر.

وأعلنت الفنانة المصرية سلوى محمد علي عن زواج منى هلا وصديقها توماس، بعدما نشرت صورة للثنائي عبر حسابها على #فيسبوك، وهما يقطعان قالب الحلوى الخاص بالاحتفال.

وعلقت سلوى محمد علي قائلة "فرح منى هلا على توماس.. جه مصر أشهر إسلامه واتجوزوا.. مبروك يا حلوة"، لتنهال تعليقات المباركة.

ولم تكن علاقة منى هلا بزوجها الحالي غير معلومة، حيث اعتادت على نشر العديد من الصور التي تجمعهما معا خارج مصر، وذلك من خلال حسابها عبر #انستغرام.

وفي تعليق ذكرته في السابق أوضحت منى هلا أن توماس مواطن من جمهورية التشيك، كما أنها اعتادت أن تمازحه وتطلق عليه اسم "حمادة".

ويأتي زواج منى هلا بعدما تواجدت خلال السنوات الماضية خارج #مصر ولم تشارك في أية أعمال فنية، إلا أنها تنتظر عرض فيلم "ليل خارجي" الذي تعود من خلاله ضمن المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته المقبلة.