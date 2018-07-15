هكذا ردت إليسا على اتهامها بالسرقة

قررت الفنانة #إليسا أن ترد على كل ما أثير حولها في الأيام الماضية على طريقتها الخاصة، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

بعد الجدل الذي تسببت فيه أغنيتها الجديدة "إلى كل اللي بيحبوني"، التي تأتي ضمن ألبومها الذي يحمل نفس الاسم ويطرح للجمهور خلال أيام، والتي قيل إن لحنها مسروق من أغنية للفنانة #يارا.

حيث غردت إليسا قائلة "إلى كل اللي بيحاربوني انتوا بتقووني بتقووني".. موضحة أن شادي نور الذي كتب كلمات أغنية "إلى كل اللي بيحبوني" هو من أرسل إليها هذه الكلمات.

وسألت إليسا جمهورها عما إذا كانوا مقتنعين بهذه العبارة ويوافقون عليها أم لا، مشيرة إلى كونها تتفق معها وتوافق عليها، وهو الأمر الذي وافقها عليه جمهورها ودعمها من خلال التعليقات.