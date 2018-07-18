هكذا رد تامر حسني على تفاعل الجمهور مع أغنيته الجديدة

لم تمض ساعات على طرح الفنان #تامر_حسني لأغنيته الجديدة "عيش بشوقك"، حتى أحدثت الأغنية ردة فعل كبيرة لدى الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتفاعل #الجمهور مع الأغنية التي تولى هادي الباجوري إخراج الكليب الخاص بها، ويتضمنها الألبوم الجديد الذي ينوي تامر طرحه خلال أيام.

وأمام ما قام به الجمهور من تفاعل مع الأغنية، أعلن تامر حسني عن تحد يشارك به الجميع، حيث طالب الجمهور بتصوير مقاطع فيديو يشاركون فيها غناء الأغنية، على أن يقوم هو بنشر تلك المقاطع التي يقدمها الجمهور عبر صفحته الرسمية، مؤكدا أن الفيديو الذي يحقق أعلى نسبة مشاهدة ستكون هناك مفاجأة كبيرة بانتظاره.

وبالفعل تلقى تامر العديد من مقاطع #الفيديو التي يغني فيها الجمهور أغنيته "عيش بشوقك"، والتي قام تامر بنشرها عبر صفحته على "فيسبوك".