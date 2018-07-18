وليد فواز يكشف أسباب انفصاله المفاجئ عن مي سليم

أخيرا قرر الفنان وليد فواز أن يزيل الغموض عن طلاقه المفاجئ من الفنانة مي سليم، بعد زواج لم يستمر سوى ثلاثة أسابيع، وهو ما أصاب الجميع بالصدمة.

ونشر وليد فواز عبر حسابه على "فيسبوك" توضيحا لما جرى، حيث ظهر من حديثه أن الطلاق الرسمي وقع الأربعاء، وأنه جاء تصحيحا لوضع كان خاطئا منذ البداية.

وأعرب عن ارتياحه بأن التصحيح حدث في الوقت الحالي ولم يستمر، وأوضح فواز أن البعض ظنوا أنه تسرع في إعلان الخبر عبر السوشيال ميديا، إلا أنه اعتاد أن يكون واضحا مع جمهوره الذي طلب منه الدعاء بعد الضغوط التي تعرض لها في الأيام الماضية، والذي وصل إلى حد تصدير الكثير من المشاكل له لدرجة وصلت إلى التشهير به بسبب إصراره على الطلاق.

وكشف فواز عن كونه تسرع بالفعل في الزواج، بعدما كان يعتقد أن الحب سيكون كافيا، إلا أن الحقيقة هي أن الحب يختلف تماما عن الواقع.

واختتم فواز حديثه بأنه في الفترة المقبلة سيكون اختياره قائما على العقل أكثر من العاطفة من أجل تكوين أسرة يكمل بها حياته، معربا عن رضائه بأن الزيجة لم ينتج عنها أبناء.

من جانبها، اكتفت مي سليم بالتغريد عبر "تويتر" قائلة "أحسنوا الاختيار في حياتكم.. الحمدلله على كل شيء".