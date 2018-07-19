هذه حقيقة فقدان جميل راتب لصوته

أزمة صحية تعرض لها الفنان جميل راتب مؤخرا تركت تأثيرا سلبيا على صوته بعدما صار يتحدث بصعوبة شديدة.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أكد هاني تهامي، مدير أعمال الفنان المصري، أن أزمة صحية تعرض لها راتب تركت تأثيرا سلبيا على أحباله الصوتية، وهو ما جعل صوته ينخفض بشكل ملحوظ.

وأوضح مدير أعماله أن صوت الفنان لم ينقطع بشكل كامل، وإنما ما حدث هو أن صوته انخفض للغاية، وباتت هناك صعوبة في أن يستمع إليه من حوله بسبب ما حدث.

وأوضح أن هناك "بحة" تصاحب صوت الفنان وتجعله منخفضا للغاية، إلا أنه يتواصل معه ويستمع إلى ما يقوله، وذلك على الرغم من كون الحديث يتسبب في متاعب للفنان المصري.

وأوضح تهامي أن الأطباء أخبروه أن هناك صعوبة في أن يعود صوت الفنان المصري إلى سابق عهده، ولكنه رغم ذلك يحاول التواصل مع الأطباء والبحث عن حل لهذه الأزمة الصحية التي تعرض لها راتب.