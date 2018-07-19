وفاء عامر وإدوارد يهاجمان وليد فواز بسبب مي سليم

يبدو أن الجدل الذي أحدثه الزواج المفاجئ والانفصال الصادم لوليد فواز و #مي_سليم سيظل مستمرا، وذلك بعدما أصدر فواز بيانا تحدث فيه عن أسباب الطلاق المبكر وكيف جاء تصحيحا لوضع خاطئ منذ البداية.

كلمات فواز تسببت في غضب البعض وكان على رأسهم الفنانة #وفاء_عامر، التي هاجمت فواز على حسابه عبر "إنستغرام"، حيث علقت على البيان الذي نشره قائلة: "ميصحش شيل البوست ده لأنه إساءة ليك قبلها.. مفيش نصيب يبقى فيه زمالة واحترام.. البنت اشتغلت معايا في "جبل الحلال".. بنت زي الفل وكل حد شتم عليها كله سلف ودين".

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل خرج الفنان إدوارد ليهاجم #وليد_فواز من خلال برنامجه الذي يقدمه عبر إحدى القنوات، مؤكدا أنه لا يجوز أن يتم إصدار بيان مثل هذا للحديث عن الأمر.

واعتبر أن #مي كانت في يوم من الأيام زوجة فواز حتى وإن استمر هذا الزواج ليوم واحد فقط، وبالتالي لا يجوز له أن يخرج ويتحدث عنها بهذا الشكل.

وأعرب إدوارد عن دهشته من هذا التصرف، متسائلا عما إذا كان فواز يرغب في الشهرة على حساب مي، ومؤكدا أن فواز لن يجد زوجة تثق به مرة أخرى بسبب هذا التصرف.

واختارت مي أن تعلق على كلمات طليقها بشكل غير مباشر، بعدما نشرت حكمة على "إنستغرام": "من العيب أن تفتخر بشيء لم تصنعه، فلا تفتخر بجمالك لأنك لم تخلقه، ولا تفتخر بنسبك لأنك لم تختره، إنما افتخر بأخلاقك فأنت من يصنعها".