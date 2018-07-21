شيري عادل تغرّد لأول مرة بعد زواجها.. وتثير الجدل

بعد أيام من الإعلان عن زواج الداعية الديني معز مسعود من الفنانة شيري عادل، اختارت الأخيرة أن تدشن حسابها الرسمي عبر موقع "تويتر".

وفي الوقت الذي ينتظر فيه الجميع أن تتحدث شيري عن كواليس زواجها المفاجئ من معز مسعود، بعد تعاونهما مؤخرا من خلال مسلسل "السهام المارقة"، اختارت شيري أن تكون أول كلماتها بعد إعلان الزواج هي التغريدة التي أطلقتها وقالت فيها "صلوا على من كان لا يؤذي ولا يجرح أحدا، بل كان كلامه طيبا للقلوب".

ورغم ابتعاد شيري عادل في حديثها عن حياتها الشخصية، إلا أن التغريدة فتحت باباً للجدل بين متابعيها، حيث تلقت العديد من الأسئلة حول زواجها وارتباطها من معز مسعود على وجه التحديد، إلا أنها لم تجب عن تلك الأمور وما زالت تكتفي بالصمت.