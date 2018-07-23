بطريقة غريبة.. شاهد أحمد مكي يعلن عن ألبومه الجديد

بطريقة مبتكرة، أعلن الفنان أحمد مكي عن جديده لجمهوره، بعدما نشر مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهر مكي بصحبة طائره الذي أطلق عليه اسم "خورشيد"، وقرر أن يجيب عن أسئلة جمهوره التي تلقاها في الفترة الماضية حول الألبوم الجديد.

ووضع مكي طائره فوق رأسه وتحدث بعدها، مؤكدا أنه يعمل على ألبومه في الوقت الحالي وانتهى من عدد كبير من أغانيه، إلا أنه لن يطرحه بنفس الطريقة التي طرح بها ألبومه الماضي، حيث قام بتصوير أغنية واحدة فقط على طريقة الفيديو كليب وهي أغنية "قطر الحياة" وحققت نجاحا كبيرا على عكس باقي الأغنيات.

وأشار إلى كونه قرر طرح الأغنيات الخاصة بالألبوم الجديد بشكل منفرد، على أن تطرح أغنية واحدة خلال شهرين، وهناك أغنية جديدة ستطرح خلال يومين، غير أنه لن يستطيع أن يصور كافة أغاني الألبوم.

إلا أنه سيضمن أن تحصل كل أغنية على حقها لدى الجمهور ويستمع إليها لفترة قبل أن يطرح هو الأغنية الجديدة، وفي النهاية أنزل مكي الطائر من على رأسه وودع الجمهور.