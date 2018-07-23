بطريقة كوميدية.. أحمد حلمي يشارك في تحدي "كيكي"

لم يفوت نجوم الفن فرصة التفاعل مع تحدي "Kiki" الذي أطلقه مغني الراب العالمي "دريك"، بعد إطلاقه لأغنيته الأخيرة "In My Feelings"، وانتشر بشكل لافت للنظر بين الجمهور.

حيث تفاعل عدد منهم مع التحدي بنشر فيديوهات يظهرون من خلالها وهم يقدمون الرقصة الخاصة بالأغنية، حيث اختار الفنان أحمد حلمي أن يشارك في التحدي بطريقة كوميدية مختلفة، حيث نشر عبر حسابه على "إنستغرام" فيديو من فيلم "عسل أسود" الذي عرض قبل سنوات، وظهر فيه وهو يركض بصحبة زميله إدوارد من أجل اللحاق بالأتوبيس.

حلمي في تعليقه وجه الشكر لزميله إدوارد الذي نشر هذا المقطع وخاض به التحدي، حيث أكد إدوارد أنهم الأصل في هذا التحدي.

وشاركت أيضاً درة التي نشرت الفيديو الخاص بها عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت عليه قائلة "فقط من أجل المرح".

الفنانة ريهام أيمن اختارت أن تؤدي التحدي بنفسها ونشرت الفيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت عليه قائلة "بعض المرح".

فيما تبادلت ياسمين رئيس ودينا الشربيني الأدوار في هذا التحدي.

حيث قامتا بمساعدة بعضهما في تصوير التحدي، إلا أن ياسمين اختارت أن ترقص على أغنية لمحمد فؤاد، فيما وقع اختيار دينا الشربيني على أغنية لعمرو دياب، وهو الأمر الذي لم يسلم من الجدل بين الجمهور.