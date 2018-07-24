هكذا نعى نجوم سوريا مي سكاف.. ولماذا هوجمت أمل عرفة؟

خبر صادم تلقاه نجوم الفن برحيل الفنانة السورية #مي_سكاف عن عمر يناهز الـ 49 في العاصمة الفرنسية باريس التي تعيش بها منذ عام 2013.

كلمات مؤثرة ذكرها عدد من النجوم في حق الراحلة، كان على رأسهم #جمال_سليمان الذي كتب من خلال حسابه على "فيسبوك" قائلا "وداعا مي.. لم أعرف في حياتي من هو أصدق وأنبل منك.. طيبتك اللامتناهية كانت تستفز كل من يحبك ويخاف عليك".

وتذكر سليمان ما حدث بينه وبين الراحلة أثناء تصوير "اوركيديا" قائلا "سألتني مئة مرة ونحن نصور اوركيديا.. متى سنعود إلى سوريا؟ وفي كل مرة كنت أكذب عليك وأقول قريبا.. كنت أفعل هذا لأني موقن أنه الجواب الذي تحبين أن تسمعيه، حتى لو شكيت في صدقه".

وتابع سليمان قائلا "كنت أفعل هذا لأزيح عنك شيئا من ألمك واكتئابك.. ها قد مضى عامان ولم نعد.. وها أنت تذهبين في نومك الأبدي بعيدا عن سوريا".

فيما عبرت #كندة_علوش عن صدمتها برحيل سكاف من خلال حسابها على "إنستغرام"، حيث نشرت صورة الراحلة وعلقت عليها قائلة "صادم رحيلك.. يترك في القلب فراغا مبهما وألف سؤال وألما يشبه الإحساس بعدم الجدوى.. من قلبي أتمنى لروحك السلام الذي لم تعرفه في الدنيا.. وداعا مي سكاف".

وكذلك نشرت #أصالة صورة الراحلة عبر "إنستغرام" وعلقت عليها قائلة "الله يرحمها.. ويصبر قلب اللي بيحبوها وأهلها.. الحرة ماتت بس الحرية ما بتموت مهما نزفت.. مي سكاف حرة".

أما الهجوم الشديد فكان من نصيب الفنانة #أمل_عرفة التي لم تتحدث في حق الراحلة سوى بكلمات العزاء، حيث نشرت صورتها عبر "إنستغرام" وعلقت عليها قائلة "مي سكاف.. عزائي الشديد.. الله يرحمها".

إلا أنها تلقت وابلا من السب والشتم من قبل أتباع النظام السوري على مواقع التواصل، وهو ما دفعها إلى أن توجه لهم رسالة أخرى، قالت فيها إنها قامت بواجب إنساني مهني تجاه ربها، وترحمت على زميلة مهنة كان بينهما "خبز وملح" في يوم من الأيام.

وتساءلت قائلة "كيف لنا أن نبني وطنا متألما بالشماتة والحقد.. لست طوباوية ولا أدعي المثالية لدي أخطائي الكثيرة.. لكن ليس هكذا تبنى الجسور ولا بالكره والشماتة تعود سوريا".

وفي ختام ردها على جمهورها قالت "شكرا للجميع بتمنى من اللي شتم أو سب بتعليق يمحيه من تلقاء نفسه.. مع محبتي ومودتي للجميع".