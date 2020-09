أصالة عن مي سكاف: معقول القهر اللي عاشته هالسّت الحرة

معقول القهر الّلي عاشته هالسّت الحرّة ؟!!! معقول كمّ القسوة الّلي صارت بقلوب أهلنا وصحابنا وجيراننا وحبايبنا؟!!! معقول كلمة حريّة شو جرحت شعور ناس كلّ أحلامها تبقى على قولة أخي أنس ( تحت الصرمايه) ... الحريّة مطلب طبيعي وإنساني وكلّنا لازم نتمسّك فيها... الحرّ الّلي مابيبيع شرفه ولا كرامته ومابينذلّ وبيركع إلّا لله ... ميّ اسكاف بتمثّل الشرف وبتمثّل الكرامة وبتمثّل الشموخ ... والله رحمها وخلص ... راحت لعند الّلي خلقنا أحرار ... وبعدين شو قصّة هالجحود والوحشيّه عند الّلي ماكانوا بيملكوا غير المحبّه والطيبة والتعايش والتسامح ... كلّ هاد راح؟!! الله يلعن كلّ قاسي وحقير وقليل الأدب... ولدنا أحرار كلّنا ونيّال الّلي مات وهوّه مؤمن إنّه حتّى محبّتنا ل الله بدها قلب حرّ ... الإيمان حريّة والحبّ حريّة ونيّال ميّ الّلي ماتت حرّه ... ولتعرفوا ميّ شو بتفرق عن غيرها قارنوها بغيرها ... نحنا بنعرف حتّى حالنا بالمقارنه... خلقتي حرّه ورح تبقي حرّه ... لأنّه الحرّ مابيموت ... #مي_اسكاف#حرّه

A post shared by Assala (@assala_official) on Jul 24, 2018 at 10:54am PDT