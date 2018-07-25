إليسا تعلق للمرة الأولى بعد إصدار ألبومها

طرحت الفنانة اللبنانية #إليسا ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "إلى كل اللي بيحبوني" بشكل رسمي، بعدما انتظره الجمهور لفترة طويلة.

وكعادتها تفاعلت إليسا مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث تتابع باستمرار ردة فعل الجمهور من خلاله.

وأمام مباركة الجمهور وتعليقاته على الألبوم الذي تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء، أبرزهم أمير طعيمة ونادر عبد الله وعلي المولى، قررت إليسا أن ترد على جمهورها.

وغردت اللبنانية لتؤكد للجمهور أن السعادة غمرتها بسبب ردة الفعل الجميلة على الألبوم، وأنها سعيدة للغاية بالرسائل التي وصلتها من الجميع.

وحثت إليسا جمهورها على أخذ كامل وقته من أجل الاستماع إلى كافة الأغاني والاستمتاع بها، وكذلك اختيار الأغاني المفضلة لهم من الألبوم الجديد.

وجاء طرح إليسا لألبومها الجديد بعد ساعات من الأزمة التي حدثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء فيها اتهامها بأنها سرقت لحن أغنية للفنانة يارا، وهو ما لم تهتم به إليسا واكتفت بالتغريد بمقطع غنائي يقول "إلى كل اللى بيحاربوني.. انتوا بتقووني بتقووني".