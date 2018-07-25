هيلاري ومادلين أولبرايت وكولن باول يدخلون عالم التمثيل

قالت شبكة "سي بي إس" التلفزيونية الأميركية، الثلاثاء، إن وزراء الخارجية السابقين كولن باول وهيلاري كلينتون ومادلين أولبرايت سيشاركون في أدوار شرفية بالمسلسل التلفزيوني السياسي "مدام سكريتري" خلال أكتوبر/تشرين الأول.

وصور الثلاثة الحلقة التي تذاع في الموسم الخامس الذي تبدأ إذاعته في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت باربرا هال، المنتجة التنفيذية للمسلسل في بيان "يسعدنا أن نشهد آراءهم ونتحاور معهم أمام وخلف الكاميرات".

ويقوم المسلسل حول شخصية وزيرة الخارجية إليزابيث مكورد وجهودها لتحقيق التوازن الصعب بين عملها الدبلوماسي وشؤونها الشخصية والعائلية.

وبدأ العرض في عام 2014 بعد عام من ترك كلينتون منصبها بوزارة الخارجية بعد أربعة أعوام.

وفي عام 2015 أعلنت كلينتون عزمها الترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي في عام 2016 لكنها خسرت أمام الجمهوري دونالد ترمب.

أما مادلين أولبرايت فهي أول امرأة تتولى وزارة الخارجية بالولايات المتحدة، وقد عملت تحت رئاسة بيل كلينتون.

وتولى كولن باول وزارة الخارجية في عهد الرئيس جورج بوش الابن، وكان أول وزير خارجية أسود يشغل ذلك المنصب.