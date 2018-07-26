إطلالة مفاجئة لعمرو دياب في ألبومه الجديد

بعد طول انتظار، طرحت الشركة المنتجة لألبوم عمرو دياب الجديد الملصق الخاص بالألبوم، تمهيدا لطرحه في الأسواق خلال الأيام المقبلة.

فقد أعلنت شركة "ناي" عن الملصق الخاص بالألبوم الذي يحمل اسم "كل حياتي"، وظهر فيه الهضبة بمظهر مفاجئ لجمهوره، حيث صار حديث الجمهور بعد الإعلان عن الملصق.

دياب اعتمد المظهر الذي تداوله البعض قبل أسابيع من خلال صور التقطت له في حفل زفاف أحياه، وظهر فيها بلون شعر مختلف، إلا أنه في الملصق الخاص بالألبوم ارتدى نظارة شمسية.

كما أطلق الهضبة لحية خفيفة على عكس مظهره في السابق، وظهر بنصف جسد عارٍ وهو ما فعله في واحد من ألبوماته السابقة قبل سنوات، إلا أنه تعمد إظهار الوشم على كتفه وأسفل رقبته.

وتداول جمهور دياب الصورة الخاصة بالألبوم، معربين عن دهشتهم مما يفعله مطربهم المفضل في كل عام، كما أكدوا انتظارهم لما سيقدمه دياب في ألبومه المنتظر.