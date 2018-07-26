زواج الفنانة المصرية عبير صبري

احتفلت الفنانة المصرية عبير صبري بعقد قرانها على المحامي الشهير الدكتور أيمن البياع، حيث أقيم عقد القران في القنصلية المصرية بدبي.

وكانت الفنانة المصرية قد أعلنت عن مغادرتها إلى دبي من خلال حسابها على "إنستغرام"، حيث نشرت صورة جواز السفر الخاص بها وعلقت عليه قائلة "إلى دبي"، ليكتشف الجميع بعدها أنها ذهبت من أجل عقد قرانها على الدكتور أيمن البياع.

وتلقت عبير صبري التهنئة من عدد كبير من زملائها على الزواج المفاجئ، حيث حرصت روجينا على توجيه التهنئة إليها من خلال حسابها عبر "إنستغرام"، وهو نفس الأمر الذي قامت به الفنانة صابرين، وكذلك الإعلامية بوسي شلبي.

ومن المنتظر أن تعود عبير صبري إلى مصر خلال الساعات المقبلة بصحبة زوجها، من أجل الاحتفال بزواجها بصحبة الأهل والأصدقاء.