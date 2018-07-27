عانى مشكلات بالقلب.. رحيل الفنان المصري محمد شرف

غيب الموت الفنان المصري #محمد_شرف ظهر الجمعة بمدينة الإسكندرية عن عمر يناهز الـ 55، وذلك بعد صراع مع المرض.

وفي تصريحات لـ"العربية.نت"، أكد نقيب الممثلين #أشرف_زكي أن شرف كان يعاني من مشاكل صحية بالقلب، وتدهورت حالته الصحية حتى توقف قلبه يوم الجمعة.

شرف ولد بمحافظة الإسكندرية عام 1963، وتخرج من المعهد الفني التجاري، وبعدها توجه إلى القاهرة من أجل بدء مشواره الفني، حيث قدم الكثير من الأعمال، أبرزها "أرابيسك" و"آسف على الإزعاج" و"ظرف طارق" و"للعدالة وجوه كثيرة".

وفي لقاء تلفزيوني أجراه الراحل في العام الماضي، أكد أنه أنفق كل ما يملكه على علاجه، وكانت نقابة الممثلين تدعمه، بالإضافة إلى مساهمة أكثر من فنان في علاجه، أبرزهم أحمد حلمي وطارق لطفي.