سر اعتذار هالة صدقي لهياتم.. وهذا ما رأته في منامها

وجهت الفنانة المصرية #هالة_صدقي رسالة مؤثرة إلى الفنانة الراحلة #هياتم، التي توفيت الجمعة عن عمر يناهز الـ 69 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان.

وعبر حسابها على "فيسبوك" نشرت هالة صورة الراحلة، واعتذرت لها عن عدم زيارتها في فترة مرضها قائلة: "حقك عليا اتأخرت على زيارتك كتير وعارفه انك كنتي مستنيه تشوفيني وربنا وحده اللي عارف أنا اتأخرت ليه".

وكشفت هالة عن منامها الذي رأت فيه زميلتها الراحلة هياتم وذلك قبل وفاتها بيومين، مشيرة إلى كون هياتم كانت ترتدي جلبابا أسود وشعرها كان طويلا وأسود اللون.

وذكرت الفنانة المصرية أن الراحلة هياتم في المنام كانت تبكي وتعاتبها لأنها لم تقم بزيارتها، وهو ما جعلها تعتذر لها كثيرا، كما قامت بالاتصال بها فور استيقاظها من نومها، إلا أنها لم تتذكر أن تهاتفها مرة أخرى.

واختتمت هال رسالتها قائلة "أنا اتأخرت عليكي يا حبيبتي يا صاحبة يا جدعة يا جميلة يا طيبة يا صاحبة الواجب.. حقك عليه حقك عليه ومحدش عارف هشوفك امتى تاني".