هذه كواليس أهم أدوار محمد شرف السينمائية

مسيرة فنية طويلة قدمها الفنان الراحل #محمد_شرف، شهدت العديد من المشاركات السينمائية والدرامية التي ابتعدت عن البطولة إلا أنها لم تكن بعيدة عن قلوب المشاهدين.

شرف، الذي رحل عن عالمنا الجمعة عن عمر يناهز الـ 55 بعد صراع مع المرض، خلّف حزنا كبيرا لدى الجمهور، الذي تفاعل مع رحيله عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ورغم تنوع الأدوار التي قدمها الراحل وتميزها، إلا أن الجمهور وقع اختياره على دور "نسيم" الذي قدمه شرف في فيلم "آسف على الإزعاج" مع الفنان #أحمد_حلمي.

وتبادل الجمهور مقاطع فيديو خاصة بالدور، معربين عن حزنهم لرحيل شرف، الذي كان ينجح دائما في رسم الابتسامة رغم قلة المشاهد التي يقدمها.

ويبدو أن الدور الذي أجمع عليه الجمهور للراحل، لم يكن متواجدا بالأساس وقت كتابة الفيلم، وهو ما كشف عنه مؤلف العمل أيمن بهجت قمر.

وكتب قمر على "فيسبوك": "من أحلى الأدوار اللي كتبتها في فيلم آسف على الإزعاج.. ومن أحلى الأدوار اللي مثلها.. شخصية اتكتبت على الهوا وماكنش للشخصية اسم.. بس من بساطتها علمت وهتعيش.. الله يرحمك يا محمد شرف".

ونعى حلمي زميله الراحل بكلمات مؤثرة على "إنستغرام": "اسألكم الدعاء لأطيب وأنقى الناس اللي الواحد عرفهم في حياته.. الله يرحمك يا شرف ويحسن إليك يا رب.. هتوحشني".

الراحل شارك مع الفنان حلمي في 5 أفلام لاقت نجاحا كبيرا لدى الجمهور، كما أن حلمي كان يساهم في نفقات علاجه، كما كشف شرف قبل وفاته.